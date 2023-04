Runner morto, l’ha ucciso un orso? 

Trento. Non è stato ancora sciolto il riserbo sulle cause del decesso di Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l’abitato di Caldes, in Trentino. Tra le ipotesi al vaglio vi è l’aggressione da parte di un animale selvatico, probabilmente un orso. Le ferite trovate sul corpo supporterebbero questa tesi, avanzata subito dopo il ritrovamento. Se confermata, si tratterebbe della prima uccisione di una persona da parte di un plantigrado in Trentino dall'avvio, nel 1996, del progetto “Life Ursus”, per la tutela della popolazione di orso bruno. Sarà tuttavia l'autopsia a definire i contorni della vicenda, dato che non è stato ancora possibile chiarire se le lesioni presenti sul corpo abbiano causato la morte del ragazzo oppure siano successive al decesso.

La vicenda

Il 26enne, laureato in Scienze motorie, è uscito di casa nel pomeriggio di mercoledì da solo e in calzoncini corti per una sessione di allentamento, dirigendosi verso il monte Peller con i bastoncini da trekking. Si sarebbe trattato di un’uscita in alcune zone particolarmente impervie, ma su un percorso conosciuto dal giovane, la cui passione per l’attività fisica all’aria aperta era nota tra i residenti di Caldes e di tutta la Val di Sole. Il mancato rientro a casa, in serata, ha messo in allarme la compagna e i familiari, che si sono rivolti agli operatori della stazione del Soccorso alpino della valle e al numero unico di emergenza del Trentino.

Le ricerche

Le ricerche sono iniziate immediatamente, con il coinvolgimento dei carabinieri della compagnia di Cles, dei vigili del fuoco dotati di i droni e di diverse stazioni del Soccorso alpino, con le unità cinofile. È poi intervenuto anche il personale del Corpo forestale del Trentino.