«Runner aggredita, servono più controlli» 

Paura a sgomento a Sestu il giorno dopo l’aggressione a sfondo sessuale ai danni di una donna che faceva jogging nella pista ciclabile di San Gemiliano, fatto per il quale è finito in manette un migrante iraniano ospitato nel Cpa di Monastir.

La prima cittadina

Tante le polemiche anche politiche con la sindaca Paola Secci che ha voluto commentare così l’accaduto: «Abbiamo chiesto più controlli nel centro di Monastir. Il fenomeno sembrava si fosse attenuato perché tanti di questi ragazzi erano stati trasferiti altrove ma dal 2024 stanno arrivando tanti nuovi giovani che evidentemente non si riesce a gestire. Comunque anche grazie alla segnalazione dell’amministrazione alla prefettura, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha puntato l’attenzione sul problema. È stata aumentata la presenza del personale dei Carabinieri e ciò ha permesso di arrestare l’autore della violenza in pochi minuti. Tutta la mia piena solidarietà e vicinanza alla ragazza vittima».

Autodifesa

Intanto tra i cittadini nascono anche iniziative di autodifesa. Maria Giovanna Orrù ha fondato il gruppo Facebook “Camminare insieme – per non essere più sole”. «Uno spazio sicuro dove possiamo darci appuntamento per camminare insieme. Possiamo organizzarci, scegliere orari e percorsi e non uscire da sole. Che tu sia giovane, anziana, mamma, sportiva, sei benvenuta», ha scritto la donna, e il gruppo in poche ore ha contato centinaia di iscrizioni.

Riflettori puntati anche sugli ospiti del centro di prima accoglienza di Monastir. «In tanti sono bravissimi. Uno ci ha aiutato a portare via la legna, gli abbiamo regalato una bicicletta», spiega Simona Orrù, che abita in piazza Fra Ignazio, «però mi è capitato di trovare all’improvviso dei ragazzi mezzo nudi nel giardino di casa mia».

Le zone critiche

La strada di san Gemiliano o quella per Monastir restano punti difficili, così come i parcheggi di supermercati: «Si buttano davanti alla macchina per fermarla, chiedono l’elemosina con insistenza», dice Veronica Caredda, «io non viaggio più sola». Ma molti sestesi non vogliono vedere il problema solo lì: «Il tema è la sicurezza per noi donne», ribatte Chiara Pinna; «anche una ragazza è stata aggredita da un sestese», fa notare Giorgia Bullita. Simona Orrù aggiunge: «C’è delinquenza, non solo di stranieri, proprio in generale. Serve più illuminazione nelle strade e nelle piazze. E poi più presenza delle forze dell’ordine, a volte li chiamo e non vengono perché non basta l’organico».

