Runjaic, la sfida: contro il Cagliari ci servono punti 

Udine. «La cosa importante per me non è essere l'allenatore migliore, ma migliorare la squadra, darle uno stile di gioco riconoscibile e farle ottenere buoni risultati. Manca un punto per fare il record degli ultimi tredici anni, ma i punti a disposizione sono ancora nove. Come per i film e per i libri, se non si è soddisfatti del finale resta l'amaro in bocca, quindi vogliamo chiudere bene il campionato». Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta della sua Udinese a Cagliari.

Non si molla

«In casa loro hanno fatto bene quest'anno e hanno bisogno di un punto per la salvezza - ha aggiunto il tecnico, a proposito del Cagliari di Fabio Pisacane - poi giocheremo contro la Cremonese in casa e infine abbiamo la difficile sfida contro il Napoli in trasferta. Vogliamo confermare le prestazioni delle ultime giornate e, anzi, fare ancora meglio». L’allenatore bianconero conferma di pensare soprattutto alla partita di oggi alla Domus e non ai primati: «Più che su record e statistiche sono concentrato sulla partita di Cagliari, l'obiettivo è tornare a casa con dei punti. In settimana la squadra ha lavorato bene ed è molto motivata».

Gli infortunati

«Davis verrà con noi a Cagliari, come anche Bertola e Zemura. Hanno tutti recuperato, ma non partiranno titolari. Magari possono giocare uno spezzone, vedremo anche in base all'evoluzione della partita. Keinan vogliamo reinserirlo passo dopo passo, magari con la Cremonese sarà titolare. È positivo avere ora una rosa più ampia, anche se per Ekkelenkamp forse è finita la stagione: non vogliamo rischiarlo dopo un problema che ha avuto nell'ultimo periodo».

Il tecnico ha parlato anche del recente rinnovo di Karlstrom: «Sono molto contento, penso che la continuità sia importante. Jesper ha dimostrato di essersi integrato al meglio in Serie A, ha fornito sempre buone prestazioni con la maglia bianconera , ha giocato tanti minuti ed è un leader di questa squadra, di cui è capitano».

Il futuro

Runjaic ha in testa anche il campionato che verrà: «Ho ancora un anno di contratto e stiamo già pianificando la prossima stagione nel segno della continuità, che è importante per fare un ulteriore passo in avanti. Il nostro obiettivo è avere delle basi solide e trattenere più giocatori possibili. Ora però la nostra attenzione è sulla partita di Cagliari».

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