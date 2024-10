Runjaić è contento: «Approccio giusto» 

L’approccio alla gara dell’Udinese «è stato giusto», il Cagliari era squadra da prendere con le molle e dunque «cominciare bene era fondamentale». Così è stato, con un primo tempo dominato anche «in conseguenza dell’espulsione» di Makoumbou e della superiorità numerica, ma in ogni caso «siamo rimasti compatti e non abbiamo lasciato a loro il pallone». Kosta Runjaić è soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, dopo il successo sui rossoblù che lancia i bianconeri al terzo posto a quota 16 al pari della Juventus. «Ma per noi l’obiettivo principale resta la salvezza», sottolinea nel dopo gara il tecnico dei friulani, «e credo serviranno più di 35 punti. Sono contento per la squadra e per i tifosi. Chi vuole sognare può farlo».

