Rune s’inchina a re Medvedev 

Daniil Medvedev ed Elena Rybakina vincono per la prima volta gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. E se la finale femminile di sabato sera è durata solo undici giochi, con la kazaka che, in vantaggio 6-4, 1-0 ha approfittato del ritiro dell'ucraina Anhelina Kalinina per un infortunio alla coscia sinistra, il tennista russo ha dovuto lottare per avere la meglio con un doppio 7-5 sul danese Holger Rune. Se Rune spreca un’occasione nel quarto gioco, Medvedev non si lascia scappare la palla break che vale il 7-5. Il danese non molla, va due volte un break avanti, ma si fa riprendere e cede sul traguardo. Hugo Nys e Jan Zielinski si aggiudicano il titolo di doppio battendo 7-5, 6-1 Robin Haase e Botic Van De Zandschulp.

Numeri eccezionali

Oltre 298mila paganti, con un incasso di 22,5milioni e 490milioni di indotto per Roma, oltre 19mila partecipanti alle Prequalificazioni e 10milioni di maggiori entrate. Questi alcuni dei numeri illustrati dal presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha dichiarato: «Sono eccezionali, soprattutto se si tiene conto delle condizioni meteo eccezionalmente avverse, mai viste prima, e del fatto che in campo abbiamo fatto il peggior risultato dall’inizio dell’anno». «Vedere il sold out sabato pomeriggio, giornata in cui i biglietti costavano di più, piovosa e senza italiani in campo, è la fotografia della passione per il tennis che oggi pervade il nostro Paese», ha proseguito il presidente federale. E poi ha aggiunto: «Ogni settimana alziamo o abbassiamo il prezzo in base alla percentuale di riempimento. Trattare chi viene a vedere semifinali e finali come spettatori di uno spettacolo ci permette di abbassare il prezzo dei biglietti per i tanti che vengono qui a innamorarsi del tennis. Le risorse ci servono a fare interventi che si chiamano US Open su SuperTennis o interventi nella scuola dell’obbligo dove vogliamo arrivare a superare il milione di ragazzi a cui viene insegnato questo sport». Il format per il 2024 (prevendita al via tra un mese) potrebbe prevedere la pausa del torneo maschile al sabato e non al venerdì.



