“Rundinedda road”, in viaggio con Piero Marras 

Un libro e un disco per raccontare la storia di Piero Marras, un artista visionario che a metà degli anni Ottanta decide di dare una svolta alla sua carriera. Abbandona la Emi, una delle più importanti case discografiche internazionali, per tuffarsi in un nuovo progetto sicuramente originale ma con un’altissima percentuale di rischio: fare musica pop cantando in sardo. «È stato un salto nel vuoto e ne ero pienamente consapevole, ma non ho potuto fermare il mio istinto. Quella era la mia strada», ricorda l’artista nuorese alla vigilia dell’uscita del libro “Rundinedda road” e del compact disc “Poetas” in vendita in edicola sabato 1 marzo con L’Unione Sarda (a 13.50 euro più il prezzo del quotidiano).

La storia

La storia del cantautore è raccontata in modo preciso, dettagliato e coinvolgente dalla giornalista e scrittrice nuorese Alessandra Corrias. «Conosco Piero da sempre – racconta – è un caro amico di mio padre. Scrivere “Rundinedda road” è stato un viaggio bellissimo. Questo progetto è nato tanti anni fa e ora finalmente vede la pubblicazione». L’opera fa parte della collana “La biblioteca dell’identità” de L’Unione Sarda. Il racconto si apre con la presentazione firmata da Renzo Arbore che ricorda quando nel 1978 invitò il cantautore sardo nella popolare trasmissione “L’altra domenica”. «In lui – scrive il celebre presentatore pugliese – vedevo gli atteggiamenti tipici degli isolani, uniti a uno sguardo cosmopolita, come se quella seicento prenuragica avesse già fatto il giro del mondo e ritorno. Piero Marras con la sua evoluzione musicale e personale, emerge come una figura capace di sintetizzare esperienze e sentimenti che trascendono il tempo e lo spazio. La sua capacità di fondere ironia, profondità e innovazione, rende questo libro un’opera che parla di tutti, offrendo una visione autentica e senza tempo del percorso di un artista unico nel suo genere».Trenta capitoli, contenuti multimediali, fotografie, testi di canzoni, aneddoti e tutto quello che c’è da sapere su Piero Marras. La “Rundinedda road” percorsa da Alessandra Corrias parte da Nuoro: gli anni dell’infanzia, la prima band (i Jollyman), gli amici, le prime canzoni, i dischi, il successo nazionale, la svolta di Abbardente, l’impegno sociale, la politica, l’omaggio a Gigi Riva, il sodalizio artistico con Paolo Pillonca. «La sua musica è magia – commenta la scrittrice nuorese – Piero Marras guarda sempre avanti. È uno dei più grandi artisti sardi. Continua ad essere un innovatore».

Rime e versi

«La poesia sarda non si studia a scuola – dice Piero Marras – in questo album ci sono alcuni poeti che ho sempre apprezzato». Sono tantissimi gli artisti che hanno collaborato al disco. Mix e mastering sono stati curati da Stefano Casti, Michele Palmas e Samuele Dessì. Nelle quattordici tracce hanno suonato Maurizio Vizilio, Anatoly Smargun, Yureck Borini, Federico Canu, Stefano Maltagliati, Stefano Casti, Gianluca Gadau, la “Piccola orchestra d’archi” diretta da Paolo Manca, Paolo Zannin, Uccio Soro, Massimiliano Ruiu, Giuseppe Fadda, Benedetta Salis e lo “String Ensemble of Ukraine” di Kiev.

Il disco

Nel cd “Poetas” vengono riproposti alcuni classici del repertorio e tanti inediti. Spazio in particolare a Antonino Mura Ena ( Su poeta bandidore, Iscurigada, Funtanas in soledade, Renitente Antoni ), Anna Cristina Serra ( Pintadera ), Antioco Casula Montanaru ( Ninna Nanna de Anton’Istene ), Paolo Pillonca ( Armidda ), Antonio Maria Masia ( Sa domo in su chelu ), Pietro Mura ( Arbor’e pache, L’ana mortu cantande ), Peppino Mereu ( Amore ) e infine Mere Manna , uno dei brani più conosciuti dell’artista. Alessandra Corrias ha preso in prestito una parte del ritornello ( rundinedda, rundinedda ) per il titolo di un libro dedicato a un artista che continua a stupire con la sua musica senza tempo.

