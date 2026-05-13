Runabout F2, Lobina secondo nel “tricolore” 

Secondo (di tappa e in classifica) con rimpianto. A Otranto, nella seconda delle quattro tappe del campionato italiano aquabike, Marco Lobina ha sfiorato il bis del successo colto nella Runabout F2 a Licata. Il venerdì nelle verifiche (con pioggia e due metri di onda) ha capito che il settaggio preparato dal team del Seado Centre Sardinia di Olbia (di Alessio Schintu) per mare basso gli avrebbe creato difficoltà. Sabato, in gara1, il 44enne cagliaritano tornato dopo 9 anni di pausa agonistica, ha però vinto sfruttando l’esperienza, pur dovendo lottare contro i rivali e le onde: «La voglia di vincere e il fatto di allenarmi in mare mi aiuta a “copiare” le onde e gestire il mare. Non devi pensare a correre, ma curare gli avversari», spiega. Domenica in gara2, nella caotica partenza è passato da 1° a 4° e questo lo ha innervosito. È risalito al terzo posto con fatica ma anziché accontentarsi (il piazzamento gli garantiva il successo di tappa) ha voluto attaccare ed è finito in acque perdendo il controllo della moto in una boa. È risalito (su un veicolo che non era più performante) e ha chiuso 6° la manche, per un secondo posto complessivo alle spalle di Stefano Castronovo che ora guida la classifica con 82 punti, 6 più di lui. Il 22-24 maggio 3ª e penultima tappa a Rimini. ( c.a.m. )

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