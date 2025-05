“Run Trip Life” di Karim Galici 

Arriva per la prima volta al cinema il film documentario “Run Trip Life - Il Viaggio della Vita” scritto e diretto da Karim Galici con Marco Altea e prodotto da Whable ODV con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. L’appuntamento è per oggi alle 20.30 al Greenwich d’Essai di Cagliari dove saranno presenti tutti i protagonisti e il cast artistico/tecnico.

Un’opera di rara sensibilità che scandaglia con occhio attento, lucido e poetico al tempo stesso l’universo della disabilità e le sue problematiche, lanciando una sfida concreta per il superamento delle urgenze legate all’accessibilità dei luoghi. Protagonisti del film Marco Altea, affetto da sclerosi multipla e in sedia a rotelle, e il regista Karim Galici, stretti da un fortissimo legame di amicizia. Assieme partono da Cagliari alla volta di San Francisco in un lunghissimo viaggio non solo geografico.