Rumene massacrate in casa, fermato connazionale 24enne  

Agrigento . Una è stata uccisa con diverse coltellate e trovata in una pozza di sangue nella casa messa a soqquadro; l'altra è morta carbonizzata. Due omicidi nella stessa notte e nello stesso quartiere, Sant'Erasmo, a Naro, nell'Agrigentino. Le vittime sono le rumene Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, quattro anni più giovane, che abitavano in due case a breve distanza l’una dall’altra.

C’è un fermo, arrivato ieri sera. Riguarda un 24enne connazionale delle donne uccise, accusato di duplice omicidio e di vilipendio di cadavere, che durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le autopsie ordinate dal pm di Agrigento daranno un contributo alle indagini e ai rilievi dei militari del Ris di Messina.

«In paese ci sono molti romeni, gente che conosce i problemi avuti da mia suocera con il marito e magari qualcuno ha cercato di infastidirla», aveva raccontato Giuseppe, genero di Maria Rus, trovata carbonizzata, riversa sul pavimento del salone di ingresso, ai piedi della poltrona incendiata. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni vicini, allarmati dalle fiamme. Per l'omicidio di Delia Zarniscu, in via Vinci, la chiamata al 118 è stata fatta dal telefono della vittima da un paio di romeni, gli stessi interrogati in caserma. I due pare vivessero nello stesso stabile della 58enne. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni di diversi sistemi di videosorveglianza. Le due abitazioni distano circa 150 metri l'una dall'altra. Molti impianti del Comune non funzionano, ma sono attive, e coprirebbero le due aree, alcune telecamere private. Ad essere ascoltati anche alcuni vicini di casa delle donne.

«Non è stata una rapina», ha detto il genero di Maria Rus, «ho visto il cadavere di mia suocera e aveva ancora indosso la collanina». Mia madre e mio padre, ha raccontato Marcela, figlia della vittima, «erano separati, non divorziati. Mio padre è in Romania adesso. E ogni tanto si parlavano».

RIPRODUZIONE RISERVATA