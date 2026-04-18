Rumena precipitata: gli esami dei Ris per risolvere il giallo 

Come è morta Florina Florea, la 67enne precipitata martedì sera dalla finestra al terzo piano di una palazzina di via Logudoro, nella frazione di Is Corrias a Selargius? A questa domanda stanno cercando di dare una risposta gli investigatori e qualcosa di nuovo potrebbe arrivare dagli accertamenti tecnici e scientifici svolti dai Ris, in particolare sulle tracce di sangue, nell’appartamento dove la donna viveva ospite di Mariano Pinna, 87 anni, indagato per omicidio, atto dovuto per poter svolgere una serie di attività d’indagine.

L’autopsia, svolta dal medico legale Roberto Demontis, non ha fatto emergere segni di violenza sul corpo della donna. Ma l’indagine dei carabinieri della compagnia di Quartu, coordinata dalla pm Rita Cariello, va avanti per chiarire se quanto accaduto martedì sia un omicidio, un incidente o un atto volontario. L’anziano ai carabinieri ha raccontato la sua versione, spiegando che il giorno prima della tragedia la 67enne era andata in ospedale per un malore ma che la mattina era rientrata a casa. Dopo pranzo si era riposata. Poi c’è stata una telefonata con uno dei figli, che vive all’estero, abbastanza concitata. Avrebbe detto all’uomo che sarebbe andata in camera per sistemare dell’abbigliamento da inviare in Romani. Soltanto più tardi l’anziano ha sentito del vociare e nel cercare la donna si è accorto della finestra aperta e, seppur ipovedente, ha capito che era precipitata di sotto. Questa la sua ricostruzione ai militari.

Ora si attendono una serie di accertamenti per cercare di chiarire il giallo: perché la donna è precipitata dal terzo piano? (m. v.)

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