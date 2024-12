Rullo latte dolce, show e cinque gol 

Latte Dolce 5

Trastevere 1

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano, Barracca, Mudadu, Piredda, Pinna, Tesio (15' st Corcione), Loru (13' st Kone), Orlando, Sorgente (33' st Sulas), Castro (13'st Ruggiu), Pulina (25' st Di Paolo). In panchina Panai, Del Giudice, Sanna, Grassi. Allenatore Setti.

Trastevere (3-4-3) : Manni, Conte (33' st Cavaliere), Angelilli (15' st Iacoponi), Mattia, Fragnelli (6' st D'Incoronato), Giordani, Calderoni, Crescenzo, Marsilii (21' st Vacca), Compagnone (6' st Ferrante), Lorusso. In panchina Lazzarini, Tocci. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Matteo di Sala Consilina.

Reti : nel pt 4' Loru, 21' Pulina, 31' Lorusso; nel st 3' Pulina, 5' e 28' Sorgente.

Note : ammoniti Pinna, Compagnone, Angelilli, Lorusso, Kone, Loru, Sorgente, Corcione. Angoli 3-3; 2’ st.

Sassari. Ritrova il sorriso il Latte Dolce. Una “manita” ai danni del Trastevere allontana le streghe e un brutto filotto di tre sconfitte consecutive.

La cronaca

Il vantaggio arriva al 4' quando Barracca lancia per Loru che, complice uno svarione di Fratelli, elude con una finta Giordani e angola in rete. Al 9' Lorusso conclude alto di un soffio. Al 19' il raddoppio: i sassaresi fraseggiano sulla sinistra portando, Pulina dal limite dell’area insacca con un destro secco. Il Trastevere accorcia al 31’ con Lorusso. Avvio di ripresa di fuoco per Michele Pulina: al 3' scambia con Sorgente e trafigge sul primo palo Manni. Dopo 2' pesca in profondità Loru che manda in gol Sorgente. Infine ancora l’attaccante campano firma il quinto gol al 28' intercettando uno scarico della retroguardia ospite.

