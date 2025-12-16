Ruiu racconta l’Ortobene di Cosima 

«Io faccio parte di quella generazione che ha conosciuto il Monte di Cosima, siamo gli ultimi ad averlo conosciuto come era a quei tempi. All’Ortobene, negli anni della mia infanzia, si saliva ancora con il carro a buoi». Gli occhi di Domenico Ruiu, fotografo naturalista nuorese, luccicano quando racconta le ragioni che lo hanno spinto, a 78 anni, a esordire nella regia per realizzare un film che è un tributo alla sua città e al luogo dove lui si è avvicinato alla natura, l’Ortobene, appunto, che per tutti i nuoresi è semplicemente il “Monte”.

Il docufilm prodotto dall’Isre, con il contributo della Fondazione di Sardegna e la partecipazione di “Bentu experience”, soggetto e regia di Domenico Ruiu, riprese, montaggio e postproduzione di Daniele Brotzu e la consulenza di Ignazio Figus (da poco in pensione dopo tanti anni all’Istituto superiore regionale etnografico) racconta un mondo a due passi dalla città ma che non c’è più e che Grazia Deledda ha descritto nei suoi libri e in particolare in Cosima, appunto. «Da quel Monte, la scrittrice premio Nobel vide il mare, in lontananza, per la prima volta – racconta Ruiu – così come tziu Iubanneddu “Dirri” Manca, uno dei pastori che stavano lì, mi raccontò che dalle punte sotto Meredda, da bambino, andava a vedere i piroscafi che passavano nel mare e sognava, interrogandosi sulla loro rotta e sulle persone che su quelle navi solcavano le onde intorno all’Isola».

La memoria

“Ammentos dae su Monte”, grazie anche alla preziosa collaborazione del docente ed ex presidente della Biblioteca Satta, Ugo Collu, recupera così la memoria su un luogo che per i nuoresi è stato meta di pellegrinaggio fin dagli inizi del Novecento, ma anche sostentamento, vita ed evasione. E nelle varie tappe del Docufilm, che sarà presentato per la prima volta al pubblico questa sera (ore 18) nell’Auditorium del Museo del Costume, rappresentano un racconto di un luogo dove natura, letteratura, paesaggio e anche storie umane trovano un punto d’incontro. Il racconto si muove attraverso la storia del Redentore, l’Ortobene che si ritrova nelle pagine di Cosima, appunto, le colonie di Solotti, dove il “Monte” diventava un luogo di villeggiatura e svago per i giovanissimi nuoresi, che trascorrevano le giornate estive nelle casette di cui oggi non si ha più traccia.

Lavoro e fauna

E poi i tanti lavori che sull’Ortobene diventavano sostentamento delle famiglie, a iniziare dai “carrelantes” che si inerpicavano verso la cima attraverso la difficilissima “Iscala ‘e Murrone”. E poi il racconto dei devastanti incendi, prima negli anni ‘50/‘60 e poi nel 1971, che lasciarono i segni sia nella natura dell’Ortobene che nell’animo dei nuoresi, per i quali quei luoghi hanno rappresentato sempre un patrimonio da preservare. Le attività forestali nel polmone verde della città vengono raccontate prima di lasciare spazio a ciò che al fotografo nuorese è più congeniale: la fauna che ha trovato casa, anche in passato, nei boschi dell’Ortobene. E poi le rocce, esaltate da Grazia Deledda e Sebastiano Satta, oltre che da monsignor Ottorino Alberti, vescovo nuorese che al Monte ha dedicato scritti e ricerche in un incontro tra fede e paesaggio che non va dimenticato. Per finire ancora con Grazia Deledda, e in particolare la sua casa natale, da dove Monica Corimbi declama la visione del Monte Ortobene della scrittrice.

Il gruppo Sotziu Tenore Nugoresu accompagna i titoli di coda cantando “Pro Su Monte”, mentre la musica di Piero Marras, composta sui versi di “Prommissas” del poeta ittirese Giovanni Fiori, serve per legare i capitoli con un filo che, rigorosamente in sardo con i sottotitoli, riporta indietro le lancette del tempo per raccontare l’Ortobene, ripreso da varie angolature che però restituiscono la visione unica che i nuoresi, da qualsiasi punto guardino il loro Monte, hanno di quei mille metri ricchi di boschi, rocce monumentali e sorgenti. Una ricchezza che ha ammaliato chiunque sia passato per Nuoro.

