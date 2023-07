Ruiu e l’ultima aquila di Hautala Addio al mago lappone dell’obiettivo 

Si è spento ieri a 82 anni il grande fotografo naturalista finlandese Hannu Hautala, vincitore di un World Press Photo Award per la natura. Era l’ultimo fedelissimo della pellicola e non aveva mai voluto puntare il suo obiettivo in terre diverse dalla sua. Un solitario – almeno dal punto di vista creativo – che sapeva quando fare eccezione. Gli accadde con il fotografo naturalista nuorese Domenico Ruiu, insieme al quale firmò “Sguardi paralleli”, un libro fotografico con testi di Fabrizio Carbone edito da Pubblinova. In questo testo è proprio Ruiu a tracciare un ritratto del caposcuola finlandese.

È morto Hannu Hautala, l’ultimo poeta della luce, l’uomo che ha saputo resistere alle lusinghe del digitale ed ha fotografato, sino alla sua ultima maakotka, l’aquila reale, utilizzando rigorosamente una pellicola Fujchrome 400 asa; la Fuju aveva tenuto aperto un laboratorio esclusivamente per lo sviluppo delle sue diapositive. L’immagine era sfuocata, perché la vista lo stava abbandonando, ma la pubblicò confessando serenamente che sarebbe stata la sua ultima aquila.

È stato un grande fotografo senza confini, di fama mondiale, a suo tempo fotografo dell’anno con un insuperata, e insuperabile, immagine dell’accoppiamento dell’aquila reale. Aveva la fortuna di vivere in Lapponia, dove inizia il grande nord e la luce è semplicemente divina. Ne era perfettamente consapevole e la sapeva dosare magistralmente, fotografando ogni giorno dell’anno, come era solito dire. In un mondo dove la natura sconfina anche nel giardino di casa immortalò peppole e beccofrosoni dalla finestra del primo piano e alci e galli cedroni nel cuore della taiga. Ma soprattutto rese celebri, attirando un flusso turistico internazionale tuttora in crescita, gli abeti imprigionati dalla galaverna, il sottile strato di ghiaccio che li trasforma in gnomi dalle figure più strane insieme alla sarabanda dei bellissimi colori della breve primavera nordica.

Il museo in vita

La Finlandia gli ha reso onore come capita solo con i grandi, dedicandogli un museo da vivo (fatto unico) con le sue opere (Fondazione Hautala) e conferendogli la laurea ad honorem per la qualità della vita, per l’incredibile e manifesta aureola di serenità che emanava. Ha fotografato sempre e solo la Lapponia, la sua terra, e parlava esclusivamente in finlandese. Ha scritto più di sessanta libri, tradotti in tutte le lingue nordiche: uno solo, “La magia della Taiga” (Cogecstre Edizioni), tradotto in italiano. Il libro è stato presentato solamente a Roma e a Nuoro, dove fu mio ospite come lui ospitò me in Lapponia.

Fu stupefacente come riuscivamo a comunicare per giornate intere parlando lui in lappone e io in sardo! Credo di essere stato l’unico fotografo con cui ha fatto un gemellaggio editoriale, “Sguardi paralleli" (Pubblinova Edizioni Negri), dove, nei testi scritti da Fabrizio Carbone, l’uomo che ci ha fatto incontrare, lui racconta la sua terra ed io la mia. Mi sembra ancora di vederlo divorare la polenta con cinghiale da Giovanni si mangia , storica trattoria nuorese, per poi brindare col mirto alla “merikotka di Domenico”, l’aquila di mare che da lì a breve avrei fotografato da un suo capanno nel cuore della taiga lappone.

Mancherà moltissimo, soprattutto a quanti hanno conosciuto la vera arte della fotografia. In su Chelu sias Hannu, dove la buona luce non manca mai.

