VaiOnline
Roma.
22 settembre 2025 alle 00:09

Ruini ricoverato al Gemelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì 19 settembre e «si è sottoposto a terapie ed accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni», riferiscono fonti ufficiali dell’ospedale romano. Secondo quanto si apprende è stato lui stesso a decidere il ricovero, dopo alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni.

Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione aveva trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Poi si era ripreso e quest’anno aveva rilasciato delle interviste e presenziato ad alcune celebrazioni: i funerali di Papa Francesco, ad aprile, e quelle per l’anniversario dei venti anni dalla morte di Wojtyla. Da alcuni giorni avvertiva dei disturbi legati anche ai reni. Le sue condizioni non sarebbero al momento allarmanti ma c’è comunque massima attenzione, considerate l’età e le patologie pregresse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 