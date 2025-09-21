Ruini ricoverato al Gemelli 

Roma. Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì 19 settembre e «si è sottoposto a terapie ed accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni», riferiscono fonti ufficiali dell’ospedale romano. Secondo quanto si apprende è stato lui stesso a decidere il ricovero, dopo alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni.

Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione aveva trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Poi si era ripreso e quest’anno aveva rilasciato delle interviste e presenziato ad alcune celebrazioni: i funerali di Papa Francesco, ad aprile, e quelle per l’anniversario dei venti anni dalla morte di Wojtyla. Da alcuni giorni avvertiva dei disturbi legati anche ai reni. Le sue condizioni non sarebbero al momento allarmanti ma c’è comunque massima attenzione, considerate l’età e le patologie pregresse.

