Ruido in “Sala Prove” 

Cecilia Concas è la protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido oggi alle 21.30 su Videolina (nella foto).

Cecilia Concas, originaria di Uta ma cresciuta a Sorso, mostra sin da bambina una forte passione per il canto tradizionale sardo. La sua formazione inizia giovanissima nella Schola Cantorum dei Frati Cappuccini di Sorso, dove apprende i canti religiosi. Il suo debutto pubblico avviene il 26 maggio, in occasione della festa della Vergine Noli Me Tollere, presentata dal noto Duo Puggioni. Questo momento segna l’inizio del suo percorso artistico, profondamente radicato nella cultura e nei suoni della Sardegna.