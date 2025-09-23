Rugiada Cadoni da questa sera al Ghetto di Cagliari 

Il Centro comunale d’arte e cultura Il Ghetto di Cagliari (Castello) ospita stasera (alle 18.30) l’inaugurazione della mostra di pittura di Rugiada Cadoni “L’Amor che move il sole e l’altre stelle”. L’esposizione, curata da Roberta Vanali e organizzata da Agorà Sardegna e Coopculture, in collaborazione con il Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, è costituita da 21 opere pittoriche di medie e grandi dimensioni frutto di oltre un anno di gestazione.

«Strumento d’indagine e costante ossessivamente reiterata al servizio della grammatica concettuale di Rugiada Cadoni è il Phare-One, ossia Faro numero Uno», spiega Roberta Vanali. «Contenitore dall’articolata simbologia si configura una sorta di totem che stabilisce una connessione tra il mondo naturale e quello soprannaturale. Specchio tra cielo e terra, mediatore tra umano e natura, ogni Phare-One è il pretesto per indagare la natura umana e come essa si pone nei confronti dell’universo. Il mio percorso è come un processo alchemico che richiama l'umano ad armonizzare la propria natura e di conseguenza anche il rapporto con l’esterno. Individua un nesso tra l’universo psicologico e la dimensione cosmica, tra microcosmo e macrocosmo, relazione espressa nel principio ermetico Come in alto così in basso».

