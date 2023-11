Ruggito della Dinamo in Germania 

Ludwigsburg 79

Dinamo 89

Ludwigsburg : Hammond 5(1/1, 1/5), Bahre ne, Patrick 6 (2/4 da tre), Graves 22 (8/12, 2/6, 5 r.), Buie 3 (0/4, 1/6), Lewis 11 (1/5, 2/4, 3 r.), Childs 7 (3/5, 0/1, 4 r.), Melson 6 (0/2, 1/4, 2 r.), Pleta ne, Edigin 4 (2/4, 7 r.), Polas 15 (1/5, 3/3, 3 r.), Santana-Mojica ne. All. King.

Sassari : Cappelletti 7 (3/6, 0/2, 2 r.), Pisano ne, Treier 11 (1/2, 1/4, 2 r.) Tyree 14 (5/9, 1/4, 1 r.), Kruslin 7 (1/4, 1/4, 4 r.), Whittaker 11 (3/6, 1/2, 5 r.), Raspino, Gentile 8 (1/1, 2/2, 2 r.), Gombauld 18 (7/9, 9 r.), McKinnie 13 (3/3, 2/2, 12 r.) Charalampopoulos (0/1, 3 r.), Gandini ne. All. Bucchi.

Arbitri : Zurapovic (Bos), Maestre (Fra) e Gedvilas (Lit).

Parziali : 24-23; 38-45; 59-68.

Note : tiri liberi Ludwigsburg 11/13; Sassari 17/17. Percentuali di tiro: Ludwigsburg 28/71 (12/33 da tre, ro 12 rd 17); Sassari 32/61 (8/20 da tre, ro 11 rd 32).

Non è mai troppo presto. La Dinamo rifiuta l'anonimato europeo ed espugna Ludwigsburg 89-79. Il successo riapre la porta per la qualificazione alla seconda fase della Champions. Soprattutto dà fiducia a un gruppo al quale non basta il lavoro per colmare i ritardi causati dagli infortuni, ma ha necessità vitale di vittorie per l'autostima.

Prova di forza

Rispetto al match di campionato contro Treviso, questa è stata decisamente una prova più robusta e autoritaria: dal 12' in poi la formazione di Bucchi è sempre stata in vantaggio e i tedeschi non hanno mai avuto la palla del pareggio o del sorpasso. Vittoria netta, insomma, e meritata.

Up and down

Prestazione solida di squadra, anzitutto, con cinque giocatori in doppia cifra. Il migliore è stato Gombauld non solo per i 18 punti ma anche per i 9 rimbalzi e le 5 stoppate che lo hanno proposto in versione intimidatoria. Praticamente sulla stessa linea l'ala McKinnie che dopo un inizio amorfo ha capito che può sfruttare l'atletismo a rimbalzo d'attacco: doppia doppia con 13 punti e 12 rimbalzi, 5 dei quali offensivi trasformati quasi tutti in canestri. E ancora, Treier 9 punti a metà gara grazie al 6/6 dalla lunetta e sprazzi di Whittaker al quale ha giovato tornare in Germania. Ancora una volta il quintetto con Cappelletti, Gentile e Treier sembra il più compatto in difesa. Unico vero neo, la prova incolore di Charalampopoulos.

Cenni di cronaca

Il Ludwigsburg sembra Varese: bombarda dall'arco e Sassari si trova sotto (2-10) ma viene trascinata dal centro Gombauld che segna e stoppa. Il Banco rientra e sorpassa con Cappelletti già nel primo quarto (22-23) e poi mette la freccia definitivamente in apertura di secondo quarto con Gentile e un McKinnie energetico: il brak di 10-0 cambia l'inerzia della partita.

Rush finale

Dopo l'intervallo Graves prova a riportare la sfida in parità (46-48) ma Gombauld e McKinnie ridanno aria al distacco. È anche +14 nell'ultimo quarto. Il Ludwigsburg tenta la rimonta e arriva sino a -3 ma viene ricacciato indietro dalla tripla di Whittaker.

