Rugby, veterani da tutta Italia per la festa della palla ovale 

Le vecchie glorie della palla ovale provenienti da tutta Italia, musica e tanto divertimento: tutto pronto per la decima edizione dell’Old Sardegna rugby festival, appuntamento organizzato dalla società Shardana old rugby che ogni anno porta a Capoterra giocatori dal glorioso passato.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, prenderà il via venerdì alle 18,30 a Casa Melis, dove verranno presentate le squadre che prenderanno parte al torneo: come da tradizione, il centro storico verrà chiuso al traffico per consentire la parata con tutti gli atleti che parteciperanno al torneo. Ad animare la serata di festa, la Seuin street band, il gruppo folk Sa Scabitzada, e gli Ultrasound: per le per vie del centro, inoltre, ci sarà spazio per gli stand di artigiani e hobbisti.

Sabato, nel campo da rugby di via Trento, comincia il torneo: a inaugurare la giornata di incontri saranno i piccolissimi giocatori del Rugby Tots, alle 16 toccherà invece ai giovani atleti del minirugby dell’Amatori Capoterra, subito dopo sul terreno di gioco scenderanno i veterans: a darsi battaglia saranno i padroni di casa della Shardana old rugby, l’Old 7 fradis Sinnai, il Bold rugby club, la Ruderi rugby Roma, la Villaold Asd, e la Racing retro rugby Ajaccio. (i. m.)

