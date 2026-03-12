VaiOnline
Radiolina.
13 marzo 2026 alle 00:34

Rugby in carrozzina a “L’Informatore 360” 

In clima di Paralimpiadi Invernali, arriva la tappa sarda del campionato di rugby in carrozzina. Saranno gli spunti per la puntata odierna de L’Informatore Sportivo 360, in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Ai microfoni del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, tornerà il presidente regionale del Comitato Paralimpico Italiano, Claudio Secci, che farà il punto sul settore e parlerà (anche) dell’iniziativa allestita dall’Amatori Capoterra, in programma domani e domenica a Poggio dei Pini.

