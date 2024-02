Rugani fa felice la Juve e Allegri supera quota mille punti 

Juventus 3

Frosinone 2

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; Gatti 5.5 (41’ st Milik sv), Bremer 6, Rugani 7; Cambiaso 6, McKennie 7 (41’ st Iling-Junior sv), Locatelli 5, Rabiot 5.5 (28’ pt Alcaraz 6), Kostic 5 (17’ st Weah 5.5); Vlahovic 8, Chiesa 5 (17’ st Yildiz 5.5). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore Allegri 6.

Frosinone (3-5-2) : Cerofolini 5.5; Lirola 5.5 (50’ st Monterisi sv), Romagnoli 6, Okoli 5.5; Zortea 6, Brescianini 6.5, Mazzitelli 6 (42’ st Gelli sv), Harroui 6 (28’ st Barrenechea sv), Valeri 6; Soulé 5.5 (42’ st Seck sv), Cheddira 6.5 (28’ st Kaio Jorge sv). In panchina: Frattali, Turati, Reinier, Vural, Kvernadze, Baez, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis. Allenatore Di Francesco 6.

Arbitro : Rapuano di Rimini 6.

Reti : 3’ e 32’ pt Vlahovic, 14’ pt Cheddira, 27’ pt Brescianini; 50’ st Rugani.

Note : ammoniti Bremer, Valeri, Cerofolini, Locatelli. Angoli: 6-3 per la Juventus. Recupero: 1’; 5’.

Torino. È Rugani l’uomo della provvidenza della Juve: trova il gol vittoria contro il Frosinone al 95’ e permette ad Allegri di superare quota 1000 punti in serie A, oltre che interrompere una striscia di quattro partite senza vittorie. Il trascinatore, però, è Vlahovic, con una doppietta e l’assist per il 3-2 finale. Per Di Francesco è una beffa atroce, anche se il vantaggio sulla B resta di tre lunghezze.

La Juve ha voglia di tornare a vincere dopo 35 giorni a secco, la sfida si sblocca dopo meno di 180 secondi: Gatti premia l’inserimento di McKennie, l’americano stoppa alla perfezione e serve Vlahovic, il quale va in anticipo su Valeri e di destro gira in rete il gol del vantaggio. Sembra una gara in discesa per i bianconeri, invece il Frosinone attacca. E, dopo una punizione di Soulé dai 25 metri respinta dalla barriera, arriva anche il pareggio con Cheddira che di testa infila Szczesny. Alla Juve riappaiono i fantasmi del periodo negativo e Bresciani firma il clamoroso sorpasso. Allegri perde anche Rabiot e inserisce Alcaraz, in attacco Vlahovic è letale e trova la doppietta personale pescando l’angolino. Nella ripresa, i bianconeri attaccano in maniera confusa. Nel finale si fa male McKennie e si tenta l’assalto e Rugani trova la zampata vincente che fa esplodere lo Stadium. La Juve torna a vincere e si tiene stretto il secondo posto.

