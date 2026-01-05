Rufini: «Pronto a investire nell’aeroporto» 

Per lo scalo di Fenosu si avvicina il decreto di apertura annunciato da Enac e rilanciato dalla società di gestione come punto di svolta. Sul piano societario, tuttavia, la fase resta segnata da fratture interne. A raccontarle è Cristiano Rufini, socio di minoranza della Sogeaor con una quota del 25%, deciso a non rinunciare a un progetto industriale che, a suo dire, potrebbe cambiare il destino dello scalo. «Da tempo cerco di imprimere un approccio più operativo allo scalo - spiega Rufini, presidente e amministratore delegato di Olidata – Oggi però sono stato escluso dalla gestione: sono stato revocato dal Cda e, nonostante le richieste di chiarimenti, mi trovo a essere un triste spettatore di una situazione ferma da troppo tempo».

La proposta

Il Ceo di Olidata rivendica di aver manifestato «la totale disponibilità a mettere risorse economiche e competenze, ma non c’è mai stata una reale apertura. Eppure parliamo di un’infrastruttura con un’enorme potenzialità che invece resta inutilizzata». La sua proposta è netta: aumentare la partecipazione, fino a rilevare anche una quota di controllo, a fronte di un piano industriale strutturato. Tra i progetti avanzati negli anni, Ruffini cita una scuola di volo con un campus capace di ospitare fino a 300 cadetti, accompagnata da strutture ricettive, ristorazione, nuovi hangar e servizi di handling e charter. «Un investimento interamente privato: l’impresa si fa mettendoci le proprie capacità professionali ed economiche, non chiedendo soldi allo Stato», chiarisce Rufini. Secondo le stime, il progetto potrebbe generare oltre cento posti di lavoro e un indotto significativo per il territorio ma «niente concorrenza agli altri scali, solo creare un indotto nuovo».

Aviazione

Un altro fronte riguarda l’aviazione generale. Rufini conferma trattative per l’acquisto di un aereo da nove posti, in grado di coprire tratte fino a mille chilometri. «Parliamo di continuità territoriale evoluta e di un servizio di taxi aereo oggi assente. Sarebbe un vantaggio per tutta l’isola, anche in chiave turistica». A questo si aggiungerebbe la possibilità di intercettare traffico di jet privati e velivoli business, oggi concentrato su altri scali. Il giudizio sulle attuali prospettive resta amaro e se potesse intervenire subito, Rufini non ha dubbi: «La prima cosa sarebbe la scuola di volo, poi un hub per la mobilità aerea leggera. Non provarci, oggi, sarebbe delittuoso».

