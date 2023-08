Ruffino, l’autopsia: «Non aveva malattie»  

Nessuna evidenza di gravi malattie. È quanto risulta dai primi rilievi dell'autopsia eseguita ieri sul corpo di Luca Ruffino, il presidente di Visibilia Editore che si è suicidato sabato sera sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione a Milano. L'esame, eseguito all'Istituto di medicina legale di Milano e a cui hanno partecipato consulenti della Procura che indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti, è stato disposto per accertare l'orario del decesso e escludere che l'imprenditore avesse malattie che possano spiegare il gesto volontario. Elementi necessari, dunque, per inquadrare il contesto in cui il manager è morto, e accertare se ha maturato in autonomia la scelta di togliersi la vita o se, invece, è stato indotto a farlo, per esempio sotto minaccia.

Era dunque fondamentale capire se c’era qualcosa di vero nelle voci di una sua malattia grave, situazione che – smentita dagli inquirenti fin dall’inizio – i primi esiti dell’autopsia sembrano escludere. Nei biglietti lasciati ai familiari Ruffino aveva fatto riferimento alla fatica degli ultimi anni. «Ho accumulato tensioni e sofferenze che hanno saturato i miei spazi», ha scritto. «Vi chiedo scusa».

