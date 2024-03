Rudy ed Erika cercano una nuova famiglia 

Sguardo da furbetto e tanta voglia di coccole. Rudy (foto in alto a sinistra) è tornato in canile ma non vuole restarci a lungo. Cerca una famiglia che lo adotti e gli dia una nuova casa, stavolta definitiva. Vivace ma dolce, Rudy è un cucciolone di quattro mesi di futura taglia medio/grande. Chi volesse adottarlo o comunque avere informazioni su di lui può mandare un messaggio su whatsapp al 393 9084889.

Lo splendido micio nella foto in alto a destra è invece un maschietto di nove mesi, bellissimo ed elegante. Recuperato dalla strada insieme alla sorellina, è un gattino un po’ timido e quindi ci vorrà un po di pazienza e buona volontà per farlo sentire a casa. Per informazioni mandare un messaggio a 349 5142883: verrà dato in adozione solo in Sardegna con pre affido e castrazione,.

E poi c’è Fiore (foto in basso a sinistra), un cane bianco come la neve che cerca chi si innamori di lui e gli dia la vita tranquilla che non ha ancora avuto. Carattere meraviglioso, buono ed affettuoso, ha 3 anni è vaccinato e testato. Se volete darli una nuova casa chiamare o mandare un messaggio al 329 8277492.

Infine, nella foto in basso a destra, c’è Erika, una gattina di appena sei mesi dolce e affettuosa. Anche lei cerca una nuova famiglia e se siete interessati potete chiamare al numero 347 8121550.

