Ruderi e abbandono, l’agonia dell’Asinara 

Tetti crollati, casolari inghiottiti dalla macchia mediterranea, vecchi edifici carcerari sbriciolati dal maestrale e da decenni di abbandono. I gabbiani che volano sull’Asinara vedono un’isola fantasma, dove centinaia di costruzioni trasferite all’inizio del nuovo millennio dal Demanio statale alla Regione sono poco più che ruderi, ormai senza coperture, sgretolati dalla natura che si è ripresa i suoi spazi.

Resistono solo gli immobili (pochi) affidati al Parco nazionale: il verde del giardino di Palazzo Reale, la prima costruzione che si incontra subito dopo lo sbarco dal Sara D – il traghetto che collega l’isola a Porto Torres tre volte al giorno – è un’eccezione in un territorio di 52 chilometri quadrati dove è difficile trovare un edificio tutto intero.

La mappa

Degli 800 immobili contenuti negli elenchi che l’Agenzia del Demanio ha consegnato a Regione Autonoma della Sardegna ormai venticinque anni fa, solo una piccola parte si regge ancora in piedi. L’ultima ricognizione del patrimonio regionale all’Asinara parla di «150 fabbricati» e «448 terreni». Il resto è sprofondato pian piano tra olivastri e cespugli di lentisco. Anche la mitica Foresteria Rossa, dove Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prepararono le carte del Maxiprocesso di Palermo, ha vissuto tempi migliori. Poche settimane fa, in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci, è stato annunciato l’inserimento di questo edificio, «nel perimetro del Museo del Presente» dedicato ai due magistrati.

La Foresteria, spiega un comunicato della Regione, «diventerà fulcro di attività culturali e formative, con l’obiettivo di rigenerare e attualizzare la memoria collettiva attraverso iniziative coerenti con la vocazione dell’isola alla legalità, alla tutela ambientale e alla trasmissione dei valori civili». Il presente però dice che gli immobili che hanno ospitato i due magistrati uccisi dalla mafia hanno bisogno di interventi e cantieri prima di accogliere i visitatori. Come il resto delle costruzioni sull’isola, in gran parte legate al passato da penitenziario di massima sicurezza, status che ha mantenuto dal 1885 al 1998.Attorno al carcere di Tumbarino, nella zona centrale dell’Asinara, ci sono diversi edifici diroccati, dove il tetto non esiste più. A sud, nel vecchio penitenziario di Santa Maria, scenario identico: dalle foto satellitari si notano le chiome di alberi maestosi cresciuti dentro le vecchie celle scoperchiate.

Una parte di questo patrimonio potrebbe andare all’ente Parco, che ha manifestato la volontà «di poter disporre di ulteriori immobili da ristrutturare e destinare ad attività di alta formazione in collaborazione con l’Università di Sassari, garantendo l’ospitalità per docenti e studenti». L’amministrazione regionale, come ha chiarito qualche giorno fa l’assessore Francesco Spanedda, dopo una riunione convocata dall’Agenzia del Demanio, «è pronta a fare la propria parte, sia sul piano istituzionale che operativo, per far sì che il lavoro su questo patrimonio non si esaurisca nelle buone intenzioni, ma si traduca in risultati reali e condivisi».

Sull’Asinara il valore dei complessi immobiliari ceduti alla Regione venne quantificato in cento milioni di euro. Ma forse ora la stima è da rivedere alla luce del poco che rimane in piedi.

Nell’Algherese

Nella zona nord occidentale della Sardegna ci sono tanti altri edifici del patrimonio regionale – la stima complessiva supera i 144 milioni di euro - in attesa di una riqualificazione. O di un nuovo destino. La borgata di Fertilia, costruita durante il fascismo e diventata casa per gli esuli di Istria e Dalmazia, conta un centinaio di immobili nelle mani della Regione. Tantissimi sono occupati abusivamente. Altri sono stati vandalizzati e in condizioni preoccupanti. Come l’ex Casa Doria, palazzina di quattro piani con facciata tardo gotica inserita dal Ministero della Cultura tra i beni pubblici abbandonati. La scheda che si può trovare sul sito della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio è di una chiarezza disarmante. «Stato di conservazione: rudere».

Non molto distante c’è il cinema-teatro, che pochi mesi fa è stato ceduto al Comune di Alghero a prezzo simbolico. Ma l’edificio è ancora vuoto. E ancora: l’ex sede dell’Egis, ente giuliano di Sardegna, diviso tra vandali e occupazioni abusive. Nella lista ci sono anche le case popolari di via Pola: una parte è stata ceduta ai privati, un’altra è ancora nel patrimonio regionale, in condizioni tutt’altro che buone. Sempre nel territorio di Alghero ci sono altri due immobili della Regione: una villetta a Porto Conte, ex alloggio del fanalista che lavorava nel faro, e il vecchio centro radio dei carabinieri in località Rudas. Entrambi sono stati ceduti dal Demanio statale nel 2008.

Le vecchie strutture

Nello stesso anno sono stati acquisiti al patrimonio regionale anche tanti immobili nel centro di Sassari. Come l’ex ospedale Conti, un complesso di dodici padiglioni in via Giagu. Due edifici sono occupati dalla Asl, gli altri sono inutilizzati. Il valore è di circa 20 milioni di euro.

C’è infine il gigantesco complesso di Rizzeddu, sempre a Sassari. La «ex caserma funzionale, in tutto venti ettari con diverse palazzine: valore stimato 5 milioni di euro, spazi che farebbero comodo si pensa al bisogno di volumetrie dell’azienda sanitaria di Sassari. Ma questa è un’altra storia.

