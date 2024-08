Ruderi da recuperare, piano per il centro storico 

Urbanistica e ruderi. Tengono banco, in Consiglio comunale, le pratiche sul recupero di alcuni immobili del centro storico, rappresentanze esteriori del degrado che affligge l’area. Ed è il programma nazionale “Metro Plus e Città Medie” a finanziare l’intervento nel capoluogo turritano destinatario di un contributo complessivo, tra fondi Fse e Fesr, di poco più di 9 milioni ottenuto dalla precedente giunta.

La riqualificazione discussa in Aula riguarda 18 fabbricati che si trovano a San Donato e San’Apollinare, due zone critiche dal punto di vista sociale ed economico della “Città Murata”. «L’obiettivo - spiega l’assessora alla Pianificazione territoriale, Tutela del paesaggio e Rigenerazione urbana Maria Francesca Fantato - è inserire dei servizi diffusi, con una serie di misure che contrastino il degrado». Che non è solo proprio alla fatiscenza delle case ma anche, tra i diversi esempi, alla difficile integrazione degli extracomunitari o all’abbandono scolastico, ambito in cui Sassari conserva un triste primato. Ma per riuscire nell’intento bisogna anche forzare la mano espropriando le costruzioni, azione dal costo approssimativo, per le casse del Comune, di 200mila euro. Ieri i consiglieri hanno accettato che venisse tolto dal computo un edificio, di cui si occuperanno i legittimi proprietari facendo così risparmiare l’amministrazione comunale. Intanto la discussione sulle linee programmatiche del sindaco Giuseppe Mascia è stata rinviata a inizio settembre.

