Rudere pericolante, chiuso l’accesso  

Da ieri non è più possibile l’accesso al rudere di San Gemiliano – non lontano dall’omonima chiesetta – usato dai ragazzini come covo e luogo dove fare bisboccia. Almeno si spera. I proprietari hanno infatti recintato nuovamente l’edificio pericolante che rischiava di diventare una trappola. Tutto da mettere a posto, con spese interamente a loro carico.

Vandali e teppisti

La famiglia proprietaria – fuori dai taccuini - sostiene comunque di aver sempre fatto il possibile per curare quel terreno. Nessun abbandono, insomma. Piuttosto i loro sforzi hanno dovuto fare i conti con vandali e incivili. La recinzione in passato è stata infatti più volte portata via dai soliti ignoti. E anche la parete laterale della casa sarebbe stata sfondata, per entrare, e il cancello rubato.

Di certo c’è che da qualche tempo giovani e meno giovani usano i dintorni di San Gemiliano per divertirsi, magari in modo rischioso, e purtroppo anche compiere atti illeciti; perché la zona è molto tranquilla, ma in piena notte è poco frequentata e poco sorvegliata. Per la famiglia proprietaria della casa resta la volontà di tenere duro, non far vincere i delinquenti, denunciare, ricostruire.

La sindaca

«Ringraziamo i proprietari per essere subito intervenuti e aver reso più sicura la zona, la nostra bellissima località san Gemiliano», dichiara la sindaca Paola Secci. L’allarme era stato lanciato pochi giorni fa da alcuni post sui social; una casa trasformata in discarica, una parete sfondata, sul muro scritte e segni di un incendio, fuori e dentro un tappeto di rifiuti di ogni genere. Come pareva evidente il posto veniva utilizzato come una pattumiera, ma anche da giovanissimi per fare festini. In tanti hanno pensato alla tragedia di Nuoro, quando a Pasquetta due ragazzini sono rimasti uccisi dal crollo di una casa abbandonata.

«Più controlli»

«Ringraziamo i proprietari per questo tempestivo intervento e chiediamo al Comune di tenere d’occhio tutti i ruderi in condizioni pericolose e contattare chi ne ha la responsabilità», commenta la consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi. Polizia e barracelli intanto continuano le ronde e controlli contro l’abbandono di rifiuti e i vandalismi. L’anno scorso, nel 2023, erano state fatte più di 40 contravvenzioni, e il problema resta diffuso soprattutto in campagna. Purtroppo la legge parla chiaro: la responsabilità e le spese di pulire un terreno trasformato in discarica spetta ai proprietari. A meno di non trovare i colpevoli.

