Rudere nel centro storico, Comune provvede alla sicurezza 

La casa comunale Fadda, in via Alberto Mario, è passata da essere un gioiello ricco di vita a rudere del centro storico. Lo stato di abbandono ha portato nei giorni scorsi alla messa in sicurezza per evitare il peggio. Il Comune la espropriò alla famiglia Fadda negli anni Sessanta, lasciandola nel dimenticatoio per oltre 40 anni tra termiti, umidità e soffitti crollati. Ora qualcosa sembra muoversi, a partire dalle transenne attorno all’edificio. Dice Fabrizio Beccu, assessore alla Visione urbana: «La prossima settimana procediamo con la disinfestazione delle termiti. Servono 350 mila euro per la ristrutturazione, chiederemo supporto alla Regione». (g. pit.)

