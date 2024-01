Rubò agli assistiti? Barabino a processo 

Sarà giudicata il 12 marzo, col rito abbreviato, Roberta Barabino, l’ex amministratrice di sostegno infedele accusata di peculato per aver sottratto a due delle decine di anziani e persone fragili che assisteva per conto del Tribunale di Nuoro, decine di migliaia di euro dal loro conto personale. Ieri la donna, che non era in aula, rappresentata dagli avvocati Antonio Secci e Gianluca Sannio, ha chiesto la riunione in continuazione di due procedimenti penali approdati davanti al giudice per le udienze preliminari Giovanni Angelicchio. Alla richiesta della riunione si sono opposte le pm Martina Varagnolo e Sandra Maria Picicuto. Il giudice ha ammesso il rito abbreviato, rinviando la discussione e la sentenza al 12 marzo quando l’imputata, accusata di peculato, comparirà davanti al giudice per rispondere di un’altra contestazione, la settima sinora, per un altro suo ex assistito a cui avrebbe sottratto circa 20 mila euro. Mese dopo mese, quando ad uno ad uno le decine di procedimenti sotto indagine della Procura vengono chiusi, crescono le accuse contro l’ex amministratrice di sostegno. Le due vittime ieri si sono costituite parte civile con gli avvocati Antonio Piredda e Oliviero Denti. Gli ammanchi contestati sfiorano i 550 mila euro. Soldi in parte finiti in due b&b, gli altri per gli inquirenti sono stati celati. Centinaia i capi di imputazione contestati, dal peculato al riciclaggio e autoricicalaggio. La prima misura cautelare aveva permesso di svelare il sistema “Barabino”: anche attraverso documenti falsi la donna era riuscita per anni a prelevare dai conti degli amministrati somme ingenti. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA