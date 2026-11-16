È la poltrona dirigenziale più pesante della sanità territoriale: quella del capo del distretto di Tortolì. Chi l’avrà governerà per cinque anni (rinnovabili) la sanità che sta fuori dall’ospedale ma dentro la vita delle persone. Le cure a domicilio, la continuità assistenziale, i medici di famiglia, i servizi per gli anziani e i fragili, il rapporto quotidiano con i sindaci e con i paesi. Per anni, su quella poltrona, c’è stato un solo nome: Sandro Rubiu. L’incarico gli era stato conferito nel 2019 dall’Ats. Da allora, ogni atto del distretto, dai turni di guardia medica alle nomine dei referenti dei medici di famiglia, dalle autorizzazioni di spesa alle variazioni dei servizi, ha portato la firma del medico originario di Villagrande. Adesso Rubiu va in pensione e l’Asl Ogliastra ha aperto la successione con un bando pubblicato nei giorni scorsi. Scadenza per presentare le domande: 26 novembre. In apparenza è un bando. In realtà è una partita di potere.

Perché quella poltrona non è solo una scrivania, ma il punto dove si decide che sanità avrà l’Ogliastra nei prossimi cinque anni. In un territorio piccolo, dove la sanità è la più grande azienda, il più grande datore di lavoro e il più grande centro di spesa, ogni nomina è un messaggio. Ecco perché la politica osserva. Ecco perché dietro i nomi in campo, quelli veri e quelli sussurrati nei corridoi e nelle segreterie, ci sono grossi interessi. (ro. se.)

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