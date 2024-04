Rubiu: «Subito risposte per la sanità malandata» 

«Quali provvedimenti si intendono adottare per la sanità del Sulcis Iglesiente in ginocchio?». Dal neoeletto consigliere regionale iglesiente di Fratelli d’Italia Gigi Rubiu arriva un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, «per chiedere se sono a conoscenza della gravità in cui riversano gli ospedali della Asl 7 e quali provvedimenti intendano adottare».

Il consigliere entra nel merito della chiusura dei reparti di Ortopedia, Urologia e dell’estrema difficoltà in cui riversano Cardiologia e Neurologia: «Assistiamo passivamente ad un tracollo della Sanità del Sulcis Iglesiente completamente allo sbando, senza una minima prospettiva, in assenza totale di una programmazione e pianificazione, contravvenendo e disconoscendo il piano aziendale approvato». Da cui l’assoluta urgenza di avere risposte dalla nuova Giunta regionale che ha messo il tema sanitario tra i prioritari della sua agenda e che dunque dovrà occuparsi anche del Sulcis: «Urge dare serie risposte ai cittadini, costretti ad "emigrare" oltre il territorio Asl di appartenenza anche per le più semplici cure». (ad. s.)

