Sant’Anna Arresi-Sant’Antioco.
30 gennaio 2026 alle 00:29

Rubiu: «Il mondo della pesca merita più attenzione» 

«Basta con la pesca come settore fantasma. La Sardegnà merita di più». Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gigi Rubiu che denuncia come la «legge di Stabilità 2026 è cieca e sorda sul settore della pesca. La Sardegna e il suo mare continuano ad essere invisibili per questa Giunta». Il comunicato arriva all’indomani della denuncia presentata dai pescatori del Sulcis per i danno subiti a causa del maltempo. «Constatiamo - ha detto Rubiu - la totale assenza del settore della pesca nell’agenda politica della giunta Todde. Un’assenza che non è una semplice dimenticanza, ma una precisa scelta politica che condanna all’invisibilità uno dei comparti produttivi più identitari, vitali e potenzialmente strategici della nostra Isola». Il rappresentante politico di Iglesias pone l’accento sul fatto che «non una misura, non una risorsa, non un’attenzione specifica viene riservata agli uomini e alle donne del mare, ai pescatori, agli allevatori ittici, all’indotto della filiera. Un settore che coinvolge migliaia di operatori e famiglie, e che in una regione con oltre 1.800 chilometri di costa dovrebbe essere al centro di politiche di sviluppo, tutela e innovazione.

