Rubio, Waltz e Noem nella squadra di Donald 

Washington. Un falco anti-Cina sanzionato a Pechino alla guida della diplomazia, un ex colonnello delle forze speciali alla sicurezza nazionale (anche lui duro su Pechino) e una governatrice “killer di cani” alla sicurezza interna: Donald Trump e i media americani continuano a svelare il casting della sua futura amministrazione alla vigilia del suo sbarco a Washington, dove incontrerà Joe Biden nello Studio Ovale (mentre Melania ha snobbato il tè con Jill) ma anche lo speaker della Camera Mike Johnson e il neo leader della maggioranza repubblicana al Senato.

Per i network Usa il tycoon è pronto a nominare agli Esteri il 53enne senatore della Florida Marco Rubio, che diventerebbe così il primo segretario di Stato latino. Un premio anche per il ruolo decisivo che ha giocato in campagna elettorale (e che potrà continuare a giocare) con l’elettorato ispanico, dove Trump ha aumentato sensibilmente i suoi consensi. Mentre per la Homeland Security la scelta sarebbe caduta su Kristi Noem, la fedelissima governatrice del South Dakota che voleva far scolpire il volto di The Donald tra quelli di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln nel monumento nazionale del Monte Rushmore.

Nel frattempo Trump ha confermato su Truth il nome del deputato Michael Waltz come consigliere per la sicurezza nazionale: è stato il primo Green Beret a servire in Congresso, pluripremiato in 27 anni di missioni di combattimento all’estero, e ha servito come consigliere della Casa Bianca nonché dei segretari alla Difesa Robert Gates e Donald Rumsfeld. «Mike è un leader rinomato nella sicurezza nazionale e un esperto delle minacce poste da Cina, Russia, Iran e dal terrorismo globale», ha scritto il tycoon su Truth sottolineando che Waltz è «un forte sostenitore dell’agenda della mia politica estera e sarà un sostenitore della pace attraverso la forza». Nelle primarie del 2016 Rubio e Trump se n’erano dette di tutti i colori ma poi il senatore, vicepresidente della commissione Intelligence ed ex di quella Esteri, si è progressivamente allineato alle posizioni del tycoon, anche sulla guerra in Ucraina. Rubio è considerato un falco sulla Cina, sull’Iran, sul Venezuela di Maduro e su Cuba, l’isola di cui è originario. Noem, come Rubio, era tra i candidati a vice di Trump ma era stata travolta dalle polemiche quando si era vantata nella sua autobiografia di aver ucciso il suo cane da caccia di soli 14 mesi, Cricket, perché “inaddestrabile”.

