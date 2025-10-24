Rubio: nessun piano B Hamas rispetti i patti 

Gaza. In Israele è il giorno di Marco Rubio, il quarto inviato di Donald Trump in pochi giorni a visitare il Paese, dopo Steve Witkoff, Jared Kushner e Jd Vance, per blindare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza, mettendolo al riparo da fughe in avanti dell'estrema destra al governo con Netanyahu e reiterando le minacce contro Hamas. «Non esiste un piano B», quello del presidente americano è «il migliore per avere successo», avverte il segretario di Stato Usa.

Ma se «Israele sta rispettando gli impegni presi», Hamas è ancora inadempiente: «Se rifiuta di disarmarsi, sarà considerata una violazione», dice, ricordando che il gruppo armato palestinese deve ancora consegnare tutti i corpi degli ostaggi uccisi trattenuti a Gaza che Hamas sta restituendo con il contagocce. Rubio ha tuttavia manifestato «ottimismo».

