Rubino e Argiolas, verifica a Narcao 

Un nuovo test, contro avversari giovani, agguerriti e italiani. Per Jonathan Rubino e Sebastiano Argiolas domani a Narcao la Bazooka Events di Luciano Abis ha allestito una riunione per consentire loro di salire sul ring e proseguire la crescita verso i rispettivi traguardi. Una riunione nella quale a loro volta saranno di riferimento per i giovani Élite sardi, dato che la riunione si aprirà alle 20 con sette incontri validi come finali dei campionati regionali. Poi, tra musica ed esibizioni dance (un po’ il marchio di fabbrica degli allestimenti dell’ex pugile e organizzatore quartese), si arriverà ai due match clou.

Rubino, 29 anni, tre vittorie su tre incontri sinora, allievo di Franco Lilliu, incrocia i guantoni con Manuel Parrini (4/4 per ora), 27 enne romano, per sei round a livello di pesi leggeri. Sarà l’occasione per far vedere il proprio talento, tenuto un po’ nascosto nel match, vittorioso ma non scintillante, contro Reynaldo Cajina lo scorso 3 maggio a Quartu.

Il super welter Argiolas, 26 anni, allenato da papà Stefano a Elmas, con un record di 6 vittorie, una sconfitta e un pareggio, affronta in 6 riprese il pari età laziale Giulio Fiorillo, che ha uno score simile (4-1-0). Per lui un successo significherebbe l’avvicinamento a un titolo, magari dopo uno o due ulteriori incontri (uno potrebbe essere il 26 luglio, ancora nel Sulcis).

La riunione si svolge domani dalle 20 nella palestra di via Berlinguer (ingressi 15 e 10 euro per bordo ring o tribuna), con il sostegno del Comune di Narcao, il cui giovane sindaco Antonello Cani, appassionato di boxe, difficilmente mancherà nel parterre.

RIPRODUZIONE RISERVATA