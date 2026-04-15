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Via Montale.
16 aprile 2026 alle 00:09

Rubinetti manomessi un fiume d’acqua in strada e parcheggi 

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Un torrente artificiale in via Montale, a pochi passi dal campo scuola Tomaso Podda. Ieri mattina, intorno alle 10.30, la strada si è trasformata in un improvviso corso d’acqua urbano. A causarlo, una possibile manomissione di due rubinetti esterni (attacchi destinati agli idranti antincendio) installati in un muro per far fronte a eventuali emergenze. L’apertura dei rubinetti ha provocato una fuoriuscita continua con un forte getto d’acqua che ha invaso con rapidità il marciapiede, parte dei parcheggi e la carreggiata, per poi proseguire per una decina di metri.

I passanti, preoccupati per l’evidente spreco, hanno allertato la polizia locale, Abbanoa e il Comune di Nuoro. Da Abbanoa è arrivata la precisazione che la perdita non rientra nelle loro competenze. Alcuni operatori del Comune si sono recati nella zona nel giro di pochi minuti, per chiudere i rubinetti e accertarsi che non ci fossero danni.

Non sono emersi dati su chi possa aver manomesso gli attacchi o su cosa possa essere successo. Di fatto, lo spreco (che grava sulle tasche del Comune di Nuoro) era evitabile, e riporta al centro il tema costante del rispetto degli spazi pubblici e del buon senso.

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