Rubinetti all’asciutto, protesta in vari quartieri 

Rubinetti all’asciutto per circa dieci ore in ampie zone di Macomer. Forti i disagi, soprattutto tra le tante famiglie che non posseggono una riserva. La chiusura è avvenuta subito dopo le 8 di ieri, senza preavviso, e ha trovato impreparati tanti cittadini. Solo attorno alle 10 il Comune annunciava temporanei abbassamenti di pressione, limitato a poche strade (via Olbia, via Einaudi e vicinanze), dalla 8 fino alle 18. Qualche ora più tardi Abbanoa ha comunicato che i disservizi previsti, in relazione ai lavori di riqualificazione della rete idrica, sarebbero stati estesi ad una zona più vasta rispetto a quelle annunciate a metà mattinata. L'acqua è mancata anche nel pomeriggio. «La normale distribuzione - spiega Abbanoa - riprenderà con l’ultimazione dei lavori, che rientrano nell’ambito dell’efficientamento idrico avviato a Macomer». Ieri i tecnici hanno proceduto alla messa in esercizio delle nuove condotte realizzate in alcune vie della cittadina, con lo scollegamento dalle vecchie tubature. Il comunicato di Abbanoa ha poi annunciato che potevano verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nell'intera rete comunale. Tante le proteste, soprattutto sui social, e con telefonate in Municipio.

