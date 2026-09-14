Rubinetti a secco, vertice in Municipio 

Assemini è stretta nella morsa di un’emergenza idrica che non accenna a rientrare, con i quartieri di Santa Lucia e Monte Lepre lasciati a secco da settimane. Per fare il punto sui disservizi, ieri il sindaco Mario Puddu, insieme al vicesindaco Matteo Venturelli, ha ricevuto in municipio il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu. Un vertice istituzionale seguito da un sopralluogo diretto nei cantieri della zona.«Ho apprezzato la presenza di Sardu ad Assemini», ha dichiarato il sindaco. «Testimonia la gravità di una situazione che, soprattutto a Santa Lucia e Monte Lepre, è drammatica da troppi giorni. Una condizione inaccettabile. Esiste un’urgenza assoluta e prioritaria: riportare l’acqua nelle case delle centinaia di famiglie che ne sono prive».

Dalle parole ai fatti

Il primo cittadino ha sottolineato l’insufficienza dei rimedi finora adottati, chiedendo al gestore di accelerare la ricerca delle perdite occulte che strangolano la rete: «Gli interventi fatti finora non sono sufficienti», ha aggiunto Puddu. «Occorre individuare al più presto la causa principale del problema, trovare le perdite occulte e intervenire in maniera massiccia. Abbiamo chiesto ad Abbanoa di intensificare al massimo questa attività». Proprio ieri una perdita occulta è stata intercettata e subito riparata in via Cagliari.

Oltre l’emergenza

Lo sguardo è poi rivolto al futuro per scongiurare nuovi collassi strutturali della rete. «L’incontro è servito anche a guardare oltre l’emergenza, programmando interventi di carattere strutturale a partire dalle zone più critiche», ha concluso il sindaco. Da questa crisi dobbiamo fare in modo di sanare problemi non più rinviabili. Oggi però ogni energia va concentrata su una cosa: riportare l’acqua nelle case, il prima possibile».Da parte sua, il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu ha assicurato un intervento mirato, puntando il dito contro i danni ereditati dal guasto al potabilizzatore di Donori e i limiti cronici delle condotte. «Stiamo lavorando qui ad Assemini per affrontare il più rapidamente possibile le problematiche di questo quartiere», ha spiegato Sardu. «C’è un problema strutturale, perdite diffuse e pressioni molto basse. C’è inoltre un problema particolare che si è generato dopo la perdita a Donori. Perdite occulte pesanti che stanno lasciando a secco il quartiere. Stiamo intervenendo, le stiamo individuando e riparando, ma immediatamente, già nelle prossime settimane, partirà la campagna intensiva di risistemazione delle condotte idrauliche e di risanamento delle vecchie condotte».

Malumore sui social

Il clima in città resta incandescente. Sui social network le proteste si moltiplicano, alimentate dalla frustrazione per un disservizio che si protrae nonostante il regolare pagamento delle bollette. La tensione sociale è alle stelle, al punto che tra i cittadini serpeggia con insistenza l’ipotesi di presentare un esposto formale alla Procura della Repubblica.

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