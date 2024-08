Rubinetti a secco, un’odissea senza fine 

Chiara, fresca e dolce acqua. Ma purtroppo anche a singhiozzo, che manca quando non dovrebbe, e c’è quando dovrebbe mancare. Continua a Sestu l’odissea che ha visto negli ultimi giorni anche brutte sorprese.

Niente acqua

L’ultimo caso è avvenuto nella notte di mercoledì, quando, senza alcun annuncio, dai rubinetti l’acqua ha smesso di scorrere: «È da qualche giorno che di sera tardi la pressione dell'acqua scema bruscamente fino ad arrivare anche a un filo d'acqua. Io abito in Corso Italia e in questo caso è mancata dalle 20 ed è tornata verso mezzanotte», spiega Massimiliano Murtas. Altre segnalazioni sono arrivate da via Cagliari, e da altre zone. Il giorno seguente invece, nonostante un annuncio di Abbanoa che prevedeva l’interruzione dell’acqua per lavori, non è mancata. Tira aria di esasperazione nelle vie della cittadina, mentre in tanti corrono ai ripari acquistando depositi, una spesa comunque onerosa.

Rete colabrodo

C’è poi il problema delle perdite. Dopo quella in via Vittorio Veneto, oggetto da poco di una riparazione, dura da tempo una in via IV Novembre, e una in via Tiziano. Abbanoa deve misurarsi con una situazione sempre complicata da gestire, tra una rete idrica in alcune zone vecchia, i lavori in corso in numerose vie, e tanti imprevisti. Le interruzioni poi sono state tante, con preoccupante frequenza. Qualcuno tra i sestesi incomincia anche a chiedere l’intervento dell’autobotte. Ma, come spiega l’ente, non è possibile se l’acqua manca per meno di 24 ore, a meno che non ci siano vere emergenze.

I cantieri

L’impegno di Abbanoa per migliorare la situazione a Sestu comunque rimane: sono in corso i lavori in via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi, mentre lo scorso anno era stata sostituita la condotta tra via Picasso e via Monastir. Le situazioni di questi giorni, dichiara l’ente, hanno una spiegazione: l’erogazione infatti viene chiusa dal serbatoio. Il risultato dipende dai consumi zona per zona. Dove ci sono alti consumi, oppure tratti terminali di rete o zone a quote più alte, l'acqua manca subito. In altri casi capita che l'acqua rimasta nelle condotte duri di più. I lavori di questi giorni hanno comunque previsto il collegamento delle nuove condotte. Quanto all’acqua mancata di notte, potrebbe trattarsi di un problema di pressione, o delle tubazioni delle case. Ieri ad Abbanoa non risultavano segnalazioni di guasti. Per questo si consiglia di chiamare il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. La promessa è che i disagi maggiori siano quasi alle spalle.

