Rubinetti a secco, tre giorni senza autobotti 

Si cercano nuove sorgenti, si è pronti a scavare nuovi pozzi. A Urzulei non si danza ma si invoca la pioggia, non cade una goccia da mesi. La situazione si fa sempre più pesante. Negli ultimi giorni l’acqua non arriva nella parte più alta del paese, non c’è abbastanza pressione. In soccorso al paese le autobotti di Abbanoa, ma negli ultimi giorni si è rimasti a secco anche di queste. Il sindaco Ennio Arba le sta tentando tutte, non sa più a quale santo appellarsi. Il paese convive con pesanti restrizioni idriche ormai da mesi, da tempo con la chiusura dell’acqua anticipata alle 12 sino alle sei del mattino successivo. Ma la preziosa risorsa idrica alle otto è già finita. È stato dichiarato lo stato di calamità naturale che si è aggravata nelle ultime settimane e Arba ha attivato anche il Coc, centro operativo comunale, per adottare tutte le misure straordinarie per far fronte all’emergenza.

Sorgenti però non ce ne sono più. Tra le possibili soluzioni, ricerche di nuovi pozzi già da lunedì e nell’immediato reperire serbatoi e realizzare impianti di pompaggio dell’acqua che verrà approvvigionata da Abbanoa. Urzulei ha patito anche tre giorni senza il soccorso delle autobotti. «Abbiamo bisogno di acqua ogni giorno - dice - non è possibile andare avanti così». Arba chiede «un migliore coordinamento tra enti per garantire l’approvvigionamento idrico per gestire questa drammatica situazione».

