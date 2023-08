Rubinetti a secco per mezza giornata 

Rubinetti a secco per nove ore. Il prossimo 8 agosto è in programma lo stop all’acqua nelle case di Selargius per consentire i lavori per il collegamento alla rete idrica nell’ambito di efficientemento dei sottoservizi, cantiere iniziato mesi fa in tutto il territorio di Selargius. L’avviso è stato pubblicato ieri dal Comune, su richiesta della società che si occupa della gestione della rete idrica: martedì prossimo, dalle 8 alle 17, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nell’intero abitato comunale.

