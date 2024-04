Rubinetti a secco per 10 ore: disagi, proteste e tre scuole chiuse 

Una giornata di disagi e proteste a Sestu. In mezza città, l’acqua è mancata dai rubinetti come annunciato da Abbanoa una settimana fa. Chiuse anche tre scuole, dell’infanzia e primarie.

Uno stop dovuto ai lavori per efficientamento della rete idrica che hanno portato alla interruzione dell’erogazione idrica da via Scipione e corso Italia subito dietro al rio Matzeu, fino all’ingresso di Sestu. I lavori sono iniziati alle 8.30 proseguendo fino alle 18. Abbanoa ha annunciato la sospensione per tempo, la notizia è stata ripresa sul sito ufficiale del Comune, sull’app Municipium, sull’Unione Sarda. Evidentemente però in tanti non lo sapevano.

Così sui social non sono mancate le proteste di chi si è trovato senza acqua in casa. Un disagio che dunque ha colto tanti di sorpresa. «Stiamo implementando i canali di comunicazione diretti tramite mail e cellulare, che usiamo già per le bollette e letture», dichiara Abbanoa, «è però fondamentale che le persone si iscrivano allo sportello online e forniscano i propri indirizzi mail e numeri di telefono».

