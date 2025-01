Rubinetti a secco l’ultimo dell’anno 

Una mattina con i rubinetti a secco nell’ultimo dell’anno a Sestu. È successo in via Marconi. Qui da quasi due settimane c’era una perdita che si era ormai trasformata in un piccolo fiume. Nella giornata del 30 dicembre le squadre di una ditta incaricata da Abbanoa sono entrate in azione ma per ragioni organizzative i lavori sono continuati fino al giorno seguente. Tempi lunghi, dovuti anche alla gran quantità di interventi che Abbanoa deve gestire in questi giorni di festa.

Rubinetti a secco

Così l’ultimo dell’anno la brutta sorpresa: di mattina presto è stato necessario togliere l’acqua, a causa dell’importanza del guasto. Nel giro di qualche ora gli operai hanno sostituito completamente un’intera conduttura. Intanto gli abitanti della zona sono corsi ai ripari acquistando bottiglie e taniche. «Ci ha colto completamente di sorpresa», spiega Maria Grazia Cossu. «Per fortuna ho il deposito, così ho potuto tenere aperto, se no avrei perso la giornata», continua Conzia Contu, negoziante. Anche sui social erano tanti i commenti di frustrazione e per molti il maggiore disagio era proprio nel fatto che il guasto fosse stato improvviso; nessuno aveva avuto il tempo di prepararsi e tanti, appena svegli, non hanno potuto lavarsi o preparare un caffè.

La società

«Per concludere una lavorazione emergenziale sulla condotta alimentata direttamente dal potabilizzatore che distribuisce la risorsa in parte dell’abitato di Sestu – ha fatto sapere Abbanoa con una nota - si è dovuta interrompere l’erogazione idrica al fine di permettere all’impresa incaricata di svolgere l’attività». È rimasta a secco quasi tutta la parte sud di Sestu, tra la zona di via Bologna, via Cagliari, via Monserrato, e perfino il quartiere Dedalo. Nella tarda mattinata del 31 dicembre la condotta è stata sostituita, e l’acqua riattivata. Ma sono servite ancora un paio d’ore per riportarla alla pressione ottimale.

L’assessore

«Da qualche anno la rete idrica di Sestu è divisa in due distretti, e questo ha permesso di limitare i disagi a una parte dell’abitato», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Si chiude un anno intenso per Sestu legato ad Abbanoa. L’ente unico dell’acqua ha svolto importanti interventi: in primavera sono arrivate nuove condotte in via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi, per un investimento di milioni di euro. Ma sono state tante anche le perdite durante tutto l’anno. L’ultima pochi mesi fa in via Cagliari aveva costretto a togliere anche in quel caso l’acqua nella centralissima strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA