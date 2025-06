Rubinetti a secco, l’emergenza si allarga 

Il rubinetto è aperto al massimo, ma l’acqua che esce è appena un filo. Insufficiente per farsi una doccia, tirare lo sciacquone, mettere in funzione la lavatrice. È la realtà con cui convivono gli abitanti di Su Tremini da circa tre settimane, e negli ultimi giorni il problema si è allargato anche a S’Ecca e S’Arena. La pressione idrica è bassa ormai da un anno, ma prima consentiva almeno di riempire i serbatoi e utilizzare l’autoclave. Ora in tanti non riescono più ad attuare questa soluzione, e sono costretti a mettere mano al portafoglio e cercare alternative, come l'acquisto di autobotti, per vivere in condizioni igieniche accettabili.

Le difficoltà

«Noi stiamo andando avanti acquistando bottiglie d’acqua potabile o dovendo andare dai parenti per lavarci, per quanto sia ingiusto. Gli indumenti li stiamo portando in lavanderia», lamenta Carlo Piludu, residente a Su Tremini. Non si parla di allacci abusivi: la stragrande maggioranza dei residenti paga regolarmente la bolletta. Per un servizio però pressoché inutile. Le segnalazioni ad Abbanoa cadono nel vuoto, perché la palla viene passata al Comune. Che però ribadisce che la rete idrica è di competenza del gestore unico, considerando che è Abbanoa a riscuotere la bolletta. In allarme da tempo il comitato dei residenti di Su Tremini, a cui aderiscono circa settanta famiglie. «Auspichiamo che per risolvere il problema venga convocato un tavolo a tre, a cui partecipino il Comune, Abbanoa e il Comitato», è la proposta del presidente Nicola Ottonello. «Siamo disposti a dare massimo supporto per regolarizzare tutte le situazioni, ma non è ammissibile che i cittadini che pagano regolarmente abbiano un servizio inesistente».

Lo scontro

Tra Comune e Abbanoa è in corso un contenzioso dal 2018, legato a un contatore a monte installato nei pressi della statale 554, vicino al cimitero, che terrebbe conto dell’acqua che arriva nella frazione. Installazione, secondo l’amministrazione, avvenuta in maniera illegittima. «Ho dato mandato ai nostri legali di inviare una comunicazione perché venga ripristinata immediatamente la pressione dell’acqua. È vero che esistono situazioni di allacci abusivi, ma sono assolutamente sporadiche e per la colpa di pochi non possono essere puniti tutti, utilizzando come alibi un contenzioso», afferma il sindaco Tomaso Locci. «Speriamo di trovare un accordo, altrimenti ci muoveremo rivolgendoci alle autorità competenti, perché l’acqua è un bene primario. I cittadini hanno i contatori e pagano per un servizio pubblico, che deve essere garantito».