Rubinetti a secco, la rabbia dei sindaci 

È emergenza acqua nel Barigadu con alcuni sindaci che manifestano tutta la loro irritazione nei confronti degli enti che dovrebbero garantire la disponibilità idrica. «È vergognoso - afferma senza fare troppi giri di parole il primo cittadino di Busachi Gianni Orrù – che un territorio ricco di acqua tanto da distribuirla a metà Sardegna debba invece subire un disservizio così grave che comporta anche l'impossibilità per un residente di farsi una semplice doccia».

I disagi

Le difficoltà causate dai rubinetti a secco si sono verificate già due volte questa settimana. La causa è legata alla rottura nella linea foranea dal ripartitore di Neoneli sino a quello di Sa Tanchitta in territorio di Ula Tirso. «Come amministratore mi sento mortificato – aggiunge Orrù – ma soprattutto arrabbiato nei confronti di chi ha assunto degli impegni precisi nei nostri confronti e invece sino ad oggi li ha puntualmente disattesi. A poco e nulla – evidenzia – è servita la riunione in teleconferenza tenutasi con i sindaci del territorio insieme ai vertici di Abbanoa, Enas ed Egas, dove si sollecitava la ricostruzione di questa condotta. Abbiamo avuto rassicurazioni che sarebbero stati effettuati i lavori per il rifacimento del ripartitore, ma a distanza di un anno non è stato ancora fatto nulla». Esprime amarezza e sconcerto pure il sindaco di Ula Tirso Danilo Cossu il quale ricorda bene anche lui quanto fu garantito in quella teleconferenza. «Addirittura ci promisero che i lavori sarebbero stati eseguiti con i fondi del Pnrr e invece non garantiscono neppure le riparazioni. Quella rete è un colabrodo – aggiunge – perché la sua realizzazione risale almeno a 70 anni fa».

Lo sfogo

Il sindaco di Busachi rincara la dose, chiedendo che si metta mano quanto prima agli interventi da realizzare in appena 3 chilometri di condotta. «Da Enas – osserva Orrù – scaricano al mare qualcosa come 74mila litri di acqua al secondo, ma poi non trovano le risorse per sistemare quello che per noi è indispensabile. Pensano soltanto a pareggiare i propri bilanci – conclude – ma non ci garantiscono l’acqua neppure per lavarci».

