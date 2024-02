Rubinetti a secco, il sindaco deve chiudere due scuole 

Rubinetti a secco e scuole chiuse oggi in città a causa dei lavori Abbanoa nell’impianto Simbirizzi annunciati qualche giorno fa. L’ordinanza firmata dal primo cittadino, Pietro Pisu impone infatti la chiusura di quasi tutti i plessi dove non potrà essere garantita l’erogazione dell’acqua. Resteranno aperte solo le scuole di via Ales e di via Verdi che sono dotate delle riserve idriche e non subiranno alcun disagio.«Si tratta di una situazione temporanea che determina criticità di natura igienico sanitaria», spiega Pisu, «pertanto le scuole che ancora non hanno i serbatoi resteranno chiuse, giovedì si potrà tornare serenamente a scuola».

I tecnici dell’Enas devono intervenire sulla condotta che garantisce la fornitura di acqua grezza dall’invaso del Mulargia al potabilizzatore Simbirizzi al servizio di Cagliari, Quartu, Quartucciu, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Villasimius. I lavori comporteranno la sospensione dell’attività del potabilizzatore dalle 9 alle 17.30. Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e saranno ripristinati i livelli nei serbatoi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

