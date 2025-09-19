VaiOnline
Domusnovas.
20 settembre 2025 alle 01:11

Rubinetti a secco, il paese è ancora in grave difficoltà 

Rubinetti ancora a secco nella gran parte delle abitazioni domusnovesi nonostante alcuni accorgimenti che finora però non hanno fatto percepire gli effetti sperati.

Originatasi lunedì a seguito di un guasto all’elettropompa sommersa della sorgente di alimentazione de s’Acqua Callenti (risolto già il giorno dopo), l’emergenza idrica continua a creare fortissimi disagi in tutto l’abitato a famiglie ed attività commerciali (più d’una sta optando per le serrate) a causa dell’esigua quantità d’acqua contenuta nella sorgente che non riesce raggiungere le abitazioni, se non per caduta. Funzionari comunali ed amministratori sono da giorni al lavoro per fronteggiare un’emergenza difficile con il supporto di tecnici regionali ed anche di varie associazioni (come le protezioni civili di Villamassargia e Musei) e di alcune ditte specializzate di Domusnovas. Anche ieri scuole chiuse (tranne le medie) e le autobotti hanno distribuito acqua senza sosta. Si è nuovamente registrato anche l’assalto alle poche fontane rimaste attive, malgrado gli avvisi del Comune invitassero a non abusarne per non peggiorare il problema. In un video sui social la sindaca Isangela Mascia ha annunciato di aver ottenuto l’ok dall’Enas per utilizzare “l’acqua di sfioro” di una riserva idrica situata nei pressi della sorgente: ieri la “riserva” era in fase di collegamento alla rete di distribuzione e gli effetti, a detta della sindaca, dovrebbero vedersi a breve. Isangela Mascia ha anche emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua per sicurezza dato che la poca che arriva in qualche casa risulta non trattata. Molto attivo il Gev di Villamassargia che ha dato fornito una motopompa per coadiuvare il sistema già attivo nella sorgente e ha promesso supporto fino al termine dell’emergenza. Sull’emergenza interviene il consigliere regionale Alessandro Pilurzu: «So che si sta facendo il possibile per superare un’emergenza che era imprevedibile e che non è di certo imputabile all’operato dell’amministrazione comunale. Da subito abbiamo allertato l’assessorato all’Ambiente e la Protezione civile regionale mentre l’assessorato ai Lavori Pubblici sta valutando l’erogazione di fondi per Domusnovas e per i Comuni autonomi a livello idrico al fine di riconvertire ogni rete di distribuzione malandata».

