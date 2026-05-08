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Cabras.
09 maggio 2026 alle 00:48

Rubinetti a secco, emergenza continua 

Serbatoio inutilizzabile, il sindaco: «Gravi disagi per la comunità» 

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L'incubo è iniziato di mattina presto. Chi doveva recarsi al lavoro o a scuola non ha potuto farsi la doccia. I disagi sono stati maggiori nelle case in cui abitano anziani allettati. Ennesimo guasto alla condotta e rubinetti a secco per tantissime ore ieri a Cabras. Questa volta, però, il sindaco ha deciso di alzare la voce contro Abbanoa. Anche perché il serbatoio di Cabras non è ancora utilizzabile. Abis, dopo l’ennesimo disservizio ricorda infatti che a distanza di quattro anni dalla chiusura del serbatoio pensile di Cabras per motivi di sicurezza strutturale, i lavori di manutenzione straordinaria non sono ancora stati completati e il paese continua a vivere una situazione di costante emergenza idrica.

I problemi

«Non si contano più ormai le interruzioni repentine dell’erogazione dell’acqua all’utenza che causano forte disagio - spiega Abis - L’ennesimo disservizio si è verificato ieri mattina, quando la rottura della condotta foranea di alimentazione della cittadina proveniente dall’impianto di Silì ha interrotto l’approvvigionamento verso il Comune lagunare. Un episodio che si aggiunge ai frequenti stop causati da manutenzioni programmate, interventi sulla rete, guasti frequenti alle linee principali di adduzione, come quelli più volte verificatisi nel cantiere dei lavori della rotonda nord di ingresso a Oristano, per i quali la comunità di Cabras ha pagato le conseguenze delle criticità».

Il serbatoio

L’assenza di un serbatoio di accumulo rende infatti Cabras totalmente vulnerabile e scoperta: ogni interruzione dell’alimentazione provoca l’imprevedibile e immediata sospensione dell’erogazione dell’acqua per cittadini, imprese e attività. «Questa situazione non è più tollerabile - spiega Abis - la pazienza ha raggiunto il suo limite, il fine lavori garantito più volte non arriva mai e il serbatoio non svolge la sua funzione di accumulo e compensazione, e ora parte la stagione turistica. Dall’Ente di gestione del servizio pubblico idropotabile ci si attende ben altri risultati».

Abbanoa ieri sera si è prima scusata con i cittadini di Cabras per i disagi assicurando il massimo impegno per terminare l’opera. «Lunedì sarà effettuato un sopralluogo con il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu nel cantiere del serbatoio di Feurreddu, dove inizialmente erano previsti esclusivamente lavori di riqualificazione delle parti esterne - fanno sapere da Abbanoa - Durante i lavori, purtroppo, è emersa la necessità di effettuare un intervento strutturale anche nelle parti interne. I lavori sono ormai a buon punto e saranno conclusi il 30 giugno. Contestualmente si sta adottando ogni possibile ottimizzazione organizzativa per anticipare la conclusione. L’esito finale sarà la restituzione di un’opera integralmente riqualificata e idonea a garantire nel tempo l’efficienza del servizio».

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