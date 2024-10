Rubinetti a secco, disagi nell’Alta Gallura 

Altri due giorni di passione per l’Alta Gallura, 48 ore senza l’acqua nei rubinetti a Tempio e nei centri vicini. Abbanoa ha dovuto affrontare l’ennesima emergenza a causa di un guasto nell’impianto di sollevamento di Monte Ruju. E dopo i pesanti disagi di lunedì, ieri a Tempio sono rimaste chiuse due scuole. Il gestore ha scelto di interrompere il flusso nella rete a Tempio per garantire la fornitura all’ospedale Paolo Dettori e al penitenziario di Nuchis. Lunedì alcune scuole hanno anticipato la conclusione delle lezioni e ieri l’acqua è mancata in diversi uffici pubblici. Disagi anche a Calangianus, Luras, Erula Bortigiadas e Aggius. Una situazione che, ha comunicato Abbanoa, è stata causata “da un’improvvisa rottura nel tratto in uscita dall’impianto di sollevamento di Monte Muvri”. L’intervento di riparazione è stato completato anche grazie al lavoro notturno delle squadre di tecnici di Abbanoa. Qualche settimana fa Tempio aveva affrontato le conseguenze di una ordinanza di non potabilità dell’acqua della rete. Il tema è arrivato anche nel Consiglio comunale di Tempio, il sindaco Gianni Addis ha commentato: «Va detto che Abbanoa, anche grazie all’impegno di Egas, guidata da Fabio Albieri, sta portando avanti un importante piano di riqualificazione delle reti. Inoltre sono in corso i lavori per il collegamento con il bacino di Monti di Deu».

