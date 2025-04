Rubinetti a secco ancora una volta: proteste e disagi 

Appesi a un filo d’acqua. Sabato in città la pressione idrica era ridotta al minimo dopo il guasto registrato lungo l’acquedotto Coghinas 2 nella serata del giorno precedente. In tarda mattinata, e in alcuni casi nel pomeriggio, ecco l’apparizione di una minima quantità di acqua che si è, per fortuna, ingrossata nel corso della sera fino ad acquisire un livello normale.

Il riferimento riguarda le zone di solito più tartassate dai disagi, quelle servite dai serbatoi di Monte Oro e via Milano. Soprattutto la prima, che copre un’ampia zona urbana, dal centro storico a Monte Rosello Basso fino a Santa Maria di Pisa e Piandanna, soffre i frequenti stop idrici, il più delle volte senza alcun preavviso. E quando ritorna l’acqua in tanti lamentano, soprattutto nell’area di Santa Maria di Pisa, che poi esce a lungo dai rubinetti, come è successo di recente, di colore marrone.

E se Sassari, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, per una volta vede scorrere l’erogazione idrica, Porto Torres e Castelsardo ieri hanno vissuto l’ennesima giornata di passione. Fino al pomeriggio l’acqua continuava a scendere in quantità ridotta, mentre Abbanoa compiva le ultime manovre per consentire la pressione a regime. Diverse le polemiche, anche perché Serra Li Pozzi continuava a restare a secco, e il bersaglio del malumore è finito con l’essere anche il sindaco, Massimo Mulas: «Purtroppo ci prendiamo tutte le botte, anche quelle non nostre».

Identica situazione a Castelsardo dove l’acqua è ritornata anche qui nel pomeriggio e a Lu Bagnu mezz’ora dopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA