Rubinetti a secco, abitanti esasperati 

Rubinetti a secco per qualche ora nelle zone della città a ridosso di via Roma, a Selargius, lì dove da un mese è in corso il cantiere per realizzare la nuova rete idrica.

Un problema che viene lamentato dai residenti ormai esasperati. «La vecchia rete è in condizioni critiche e capita che si blocchi in alcuni tratti», spiegano da Abbanoa. «Possono verificarsi piccole interruzioni limitati in alcuni punti: i lavori in corso servono proprio a mandarla in pensione nel più breve tempo possibile. Non stiamo semplicemente sostituendo la rete esistente, ma realizzando un schema più efficiente con due condotte parallele». Disagio che si somma a quelli lamentati da giorni dai commercianti di via Roma, preoccupati per il cantiere in corso che - tra festivi e stop nei fine settimana - potrebbe prolungarsi oltre giugno. Gli imprenditori, circa trenta, hanno anche firmato e indirizzato una petizione al Comune chiedendo un’accelerazione nei lavori.

